«Аркан» снова «наброшен»? Опять началось блокирование выплат пенсии ВПЛ

Пару дней назад общественная организация «Донбасс-SOS» сообщила, что переселенцам опять начали блокировать выплату пенсий на основании данных, полученных от системы «Аркан».

«Как рассказывают люди, им не поступают в установленный день выплаты на карточку. После обращения в Пенсионный фонд пенсионеру говорят, что был направлен запрос в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и получена информация о том, что ему отменили справку переселенца. После обращения в УТСЗН пенсионеру сообщают, что отменили справку переселенца на основании данных, полученных из базы "Аркан"», – отметили в «Донбасс-SOS».

Правозащитники добавили, что это коснулось и военных пенсионеров, и «обычных». Примерный подсчет показывает, что это будет уже пятая или даже шестая «волна» блокировки пенсионных выплат переселенцам. Будет ли она похожа на предыдущие?

А был такой мирный

Вообще, ситуация с использованием системы «Аркан» против внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине складывается очень интересно, как ни посмотри.

Изначально «Аркан» не имел к переселенцам вообще никакого отношения. Это была компьютерная автоматизированная система пограничников, которая предназначалась для контроля (и учета) людей, транспорта и грузов, пересекающих государственную границу. Создана она была около 15 лет назад, когда ни войной на Донбассе, ни полутора миллионами переселенцев с него в Украине даже и не «пахло».

Как уже было сказано, это была система пограничников. Однако довольно скоро (и по понятным причинам) к ней подключились СБУ, МВД, налоговая и таможня. Немного позже к этой представительной компании присоединились СВР и МИД. Они внесли коррективы в работу «Аркана», который с этого момента начал акцентировать свое внимание на поиске людей по запросам правоохранителей и их задержанию (препятствию выезда за рубеж).

В первые два года конфликта на Донбассе, т.е. в 2014-2016 годах здесь все оставалось, как и прежде. Однако, в самом начале 2016 года, в правительстве случился первый серьезный «приступ» борьбы с так называемыми «пенсионными туристами». Так с легкой руки правительственных чиновников стали называть пенсионеров из неконтролируемых Украиной территорий Донбасса, которые регистрировались в Украине как ВПЛ, для того, чтобы получать пенсии и другие социальные выплаты.

В феврале 2016 года Министерство труда и социальной политики написало письмо с красноречивым названием «Об усилении контроля относительно учета ВПЛ». В результате этого очень скоро на «Аркан» стали ловить и переселенцев, пересекающих линию разграничения (чем не граница).

Надо сказать, что на тот момент в Украине уже действовал закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Одна из статей, этого, обеспечивающего права и свободы переселенцев, закона – ст.12 – давала основание органам власти считать, что ВПЛ вернулось жить на неконтролируемые территории, если оно не находится на этих территориях более 60 дней. Это влекло за собой автоматическую отмену справки ВПЛ и прекращение пенсионных выплат. Такое следствие прямо вытекало из постановления правительства №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат ВПЛ».

«Черные» списки Родины

Первым «оператором» данных «Аркана» о переселенцах и сроках их пребывания за линией разграничения стало СБУ. Оно суммировало данные в списки и рассылало их в управления Пенсионного фонда и соцзащиты населения. Не вдаваясь в малозначимые нюансы процесса, списки эти начали называть «списками СБУ».

А вскоре состоялось то, что в последствии правозащитники назвали «второй волной блокирования пенсионных выплат переселенцам» (первая волна состоялась сразу после начала боевых действий на Донбассе в 2014 году). Началось все банально.

«В отношении "липовых" переселенцев СБУ передала в местные органы власти списки приблизительно на 450 тыс. лиц, по которым сейчас есть определенные сомнения, что они являются настоящими переселенцами», – заявил в июне 2016 года тогдашний вице-премьер Павел Розенко.

Многие переселенцы начали восстанавливать справедливость и тут внезапно выяснилось, что информация из «списков СБУ» сильно хромает в плане достоверности. А вскоре оказалось, что и самих «списков СБУ» как бы… нет.

«При рассмотрении нашего дела (об остановке выплат на основании «списков СБУ») Верховный суд потребовал предоставить "списки СБУ" как доказательства. Представители Пенсионного фонда не смогли их предоставить, т.к. эти списки – просто электронные таблицы на CD-диске, без каких-либо цифровых подписей. Верховный суд признал незаконным приостановления выплаты пенсии на основании этих "списков СБУ"», – сообщил в середине мая прошлого года старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Олег Тарасенко.

Мутации «Аркана»

После этого «списки СБУ» тихо, но бодро канули в лету. Их сменили списки… системы «Аркан». Нетрудно догадаться, что это были те же самые списки из того же самого источника. Единственная разница – данные о пересечении линии разграничения и выезде на неконтролируемую территорию ВПЛ в Пенсионный фонд система «Аркан» начала передавать без запроса извне. Автоматически.

Что было дальше – легко себе представить. «Единой практики реагирования и дальнейшей работы с полученными списками из системы "Аркан" нет. Однако, часть управлений Пенсионного фонда и труда и социальной защиты населения сразу, т.е. автоматически, останавливают пенсионные выплаты переселенцам, попавшим в списки "Аркана". При этом сами сотрудники УТСЗН и УПФ жалуются на наличие в полученных списках неточной и устаревшей информации, которая не отвечает действительности», – рассказала тогда координатор по вопросам защиты БФ «Право на защиту» Юлия Кубанова.

К ноябрю 2018 года стало известно, что на основании новых данных системы «Аркан» летом были заблокированы выплаты 200 тыс. пенсионерам-ВПЛ. Вскоре опять начало выясняться, что данные «Аркана» довольно часто, мягко говоря, вводят в заблуждение (официальный термин – система «дает сбои»). Впрочем, могло ли быть иначе? Ведь списки, в сущности, были те же, что и раньше…

Это была уже четвертая «волна». Третья состоялась в начале 2018 года. В ней также непосредственную роль сыграли данные системы «Аркан».

Интересно, что на гребне очередного скандала с «Арканом» спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что на межведомственном совещании было принято решение, что данные получаемые Пенсионных фондом из системы «Аркан», зачастую «неточны» и не могут быть основанием для снятия пенсии с ВПЛ.

Однако Пенсионный фонд решил продолжить использование данных этой системы. «Мы получили ведомости на 60 тыс. человек. Эти списки являются результатом обработки межведомственной системы "Аркан"», – сообщила в ноябре прошлого года начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

Кстати, по ее словам, на тот момент в Донецкой области из почти 519 тыс. зарегистрированных пенсионеров-переселенцев пенсии получали лишь 232 тыс. человек. Большинство остальных «заарканили».

Особая пикантность ситуации состояла в том, что представители Пенсионного фонда как раз участвовали в том самом заседании, где было принято решение, что данные «Аркана» не могут быть основанием для остановки выплаты пенсии переселенцам.

Это не волны. Это – политика

«Я не могу сказать, что это волны. Это бесконечная процедура остановки именно пенсий пенсионерам из числа ВПЛ. Легче всего забрать пенсию у наиболее уязвимой категории лиц. Первые волны были по "спискам СБУ", кто подпадал под них, знают, в том году это были списки «Аркан» – на основании решений министерства финансов. Однако затем было отменено право Минфина подавать такие списки. Кроме этого, недавно были отменены и нормы Постановления КМУ №365 по дополнительным проверкам. Поэтому, у нас сейчас не могут отменить пенсию, даже если отменили справку ВПЛ. Даже в начале года было специальное письмо от Пенсионного фонда о том, если сейчас и поступают списки по "Аркану", то они не имеют права останавливать пенсии. Поэтому мы были очень поражены тем, что сейчас опять начались волны остановки пенсий», – заявила в конце февраля уже нынешнего года аналитик БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

К настоящему моменту ситуация сильно не изменилась. Ни в смысле выплаты пенсий переселенцам, ни в смысле роли в этом процессе системы «Аркан».

«В Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Сейчас органы соцзащиты уже не ходят проверять пенсионеров. Но все равно органы Пенсионного фонда могут запрашивать информацию из так называемого "Аркана" о том, пересекал ли пенсионер линию разграничения, превысил ли он 60 дней. Поскольку Пенсионный фонд не всегда, как мы знаем, умеет пользоваться этой базой, то очень часто выплаты приостанавливаются именно на основании того, что якобы пенсионер отсутствовал по месту проживания. Доходило очень часто до смешного. Люди приходят, говорят: "Вот же я". "Нет, у нас написано, что вы в 2016 году выехали и до сих пор не возвращались" – отвечают ему», – рассказала в конце сентября нынешнего года юрист ОО «Донбасс-SOS» Елена Глушко.

И вот, судя по всему, правительство снова решило набросить «Аркан» на какую-то часть переселенцев. Как известно, в 2019 году на выплату пенсий Пенсионный фонд потратит на 444 млн грн меньше, чем в 2018 году. По мнению экспертов программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО»), основным источником этой экономии будет как раз приостановка (с последующим зачислением в долг) выплат пенсий переселенцам.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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