Озеро из кипятка: В Северодонецке из-за порыва теплотрассы затопило подвалы (Видео)

В Северодонецке из-за порыва теплотрассы затопило подвалы. Люди остались без запасов на зиму.

Так, пока в одном из микрорайонов города подключают отопление, в соседних домах – потоп. У дома образовалось подземное озеро из кипятка. «Вода, вода, сейчас 15 сантиметров измеряли, а было до 70», – говорит местная жительница.

В квартирах домов нет кладовых. Зато у людей рядом с домами – сараи с подвалами. Там и нашла выход вода. «Все продукты в воде, вчера, находясь по колено в воде, мне пришлось нырнуть в эту воду, которая остыла, в три часа ночи, выбрать эту всю картошку, и поднять на возвышенности, я ее сейчас вытянуть просушить не могу, потому что там мне надо еще раз булькнуть», – рассказала пострадавшая Людмила.

Женщина в растерянности, потому что потеряла припасы. И возмущена отношением коммунальщиков – откачивать воду из подвалов они отказались. «Каверзно заявили: "Киньте кипятильник – будет картошка в мундирах". Утопилась капуста, все что можно, морковь. Ну, все, что в зиму шло, уже полностью был запакованный подвал», – поделилась Людмила.

А у пострадавшего Владимира кладовая совсем старенькая, после подтопления доска и кладка могут обрушиться. «Вот это ж полы укрепляю, чтоб не шугануть туда, а летом уже буду полностью перекладывать», – сказал он.

Коммунальщики приехали сюда только после того, как горожане пожаловались на правительственную «горячую линию». Признали, что прорвало одну из труб тепловых сетей. И объяснили, почему отказались откачивать воду из подвалов. «В откачке среди ночи, ну, просто элементарно нечем было откачивать просто. С утра сегодня такая глубина, которая у них есть, ее не берет ни одна откачка. Это обыкновенная техногенная авария в тепловых сетях. Ее сразу локализовали, как только узнали об этом вопросе и приступили к ремонту. Уже отремонтировали и запустили квартиры», – сообщил начальник тепловых сетей государственного предприятия «Северодонецкая ТЭЦ» Сергей Тарасенко.

На месте аварии остались свежие ямы. По словам местных жителей, рабочие давно не закапывают трубы. «Она ж то разрыта, она ж не укрыта, должен слой земли быть, какое-то утепление, плиты, вон, лежат, которые должны перекрывать, утепление, минвата. Минваты нет, плиты вон, половина растянули. Вот все подходит к яме это, и никто, ничего», – возмущается местная жительница Светлана.

Люди уверены, что ответственными за затопленные подвалы должны быть коммунальщики. Поэтому надеются, что сюда приедет комиссия и подсчитает убытки.

Источник: ТК «Донбасс»

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