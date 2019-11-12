Пес разорвал домашнюю кошку: В Мариуполе сосед с собакой держит в страхе весь дом (Видео)

В Мариуполе жильцы одного из домов жалуются, что их сосед с собакой устраивает охоту на животных. Хозяин немецкой овчарки в нетрезвом состоянии натравил собаку на домашнюю кошку. Пес разорвал животное вблизи детской площадки. Жители боятся гулять в собственном дворе.

Жители уверяют, что владелец овчарки натравливает пса на других животных. По словам очевидицы нападения Елены Загорулько, она видела, как пес задушил кошку и играл с трупом животного на глазах детей.

«Стояла вот там со своей маленькой внучкой и со своей маленькой собачкой. Вышел Курт с хозяином, кошка сидела на этой лавочке. Закричали все, и кошки, и люди, поскольку он начал ее трепать. Хозяин пытался отвести, но собака эта настолько крупная, как вообще он может ее удержать. Он был естественно в нетрезвом состоянии», – рассказала Елена.

Владелица убитой кошки Дарья написала о нападении в соцсетях. И выяснила, что от владельцев этой собаки пострадали и другие люди. Дарья написала заявление в полицию. Жалуется, что пока безрезультатно. Хозяин продолжает выгуливать собаку без намордника, еще и угрожает соседям.

«Когда проходишь мимо двух садиков, там еще две школы есть, и они ходят гулять постоянно туда, там постоянно лежат разорванные коты. Когда дети идут со школы, он отпускает при детях собаку», – говорит Дарья.

Ветеринар и зоозащитница Галина Лекунова подчеркивает, что главная проблема в таких случаях – несовершенство законодательства.

Полицейские говорят, что если докажут факты правонарушения, мужчине грозит одна из двух статей.

«Если это будет административное правонарушение, тогда санкция статьи предусматривает от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан, это штраф. Если уголовное, то грозит до трех лет лишения свободы», – пояснила пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

Она добавила, если владелец и впредь будет выгуливать собаку без намордника, или травить других животных, это стоит заснять на видео, как доказательство. И обратиться в полицию еще раз.

Источник: ТК «Сигма»

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