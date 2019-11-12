Легко ли в Мариуполе открыть собственное дело (Видео)

В Мариуполе открыть собственный бизнес не так сложно. Для регистрации физического лица-предпринимателя, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Так, частный предприниматель Игорь Ильвутченко, работает в сфере IT работает уже год. Предлагает курсы для детей и взрослых – знакомство с компьютером, основы программирования и дизайн. По его словам, открыть собственное дело было не сложно. Для этого обратился в ЦПАУ.

«Была подана заявка, в течении нескольких дней она была рассмотрена. Мне подтвердили, что заявка одобрена. После чего открыл свое дело как ФЛП. Сейчас из документооборота – это отчеты о доходах, соответственно с налогообложением, с оплатой налогов. Ничего такого сложного на самом деле в этом нет», – рассказал предприниматель.

За несколько недель открыл собственную кофейню и предприниматель Александр Александров. Он рассказал о том, что дольше оформлял документы на летнюю террасу. Кроме того, требовалось заключить договор на вывоз мусора и согласовать дизайн вывески.

«Нужен договор аренды. Все договора, которые заключаются с государством, они заключаются только если прилагается договор аренды. И уже с этим договором по всем остальным инстанциям. Все остальные документы делаются только при наличии этого договора», – уточнил Александр.

Для регистрации физического лица-предпринимателя, необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг. Подается письменное или электронное заявление, паспорт и идентификационный номер.

«В течение 24 часов после получения документов государственный регистратор проводит государственную регистрацию. После проведения этих регистрационных действий и получения лицом выписки из единого государственного реестра физлицу необходимо обратиться в налоговую службу для взятия его на учет, как физического лица-предпринимателя», – рассказала заместитель начальника Центра предоставления административных услуг Екатерина Яковлева.

Также, предприниматели перед открытием собственного дела могут проконсультироваться с экспертами Мариупольской ассоциации предпринимателей.

«Большая часть людей, которые не связаны с бизнесом, и которые хотят его открыть – просто боятся. Основная проблема – это недостаток информации, который, наверное изначально должны заполнять какие-то государственные структуры, но мы как общественная организация берем часть этой функции на себя и свободно предоставляем такие услуги», – пояснил руководитель Мариупольской ассоциации предпринимателей Дмитрий Чичера.

Он добавил, что такую ​​консультацию можно получить бесплатно.

Источник: ТК «Сигма»

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