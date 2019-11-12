Возле Новотроицкого двое военных получили минно-взрывные травмы

Возле Новотроицкого (Донецкая обл.) двое военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Об этом сегодня, 12 ноября, рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Печальная весть с фронта: двое военнослужащих получили минно-взрывную травму вблизи Новотроицкого.

Сегодня днем ​​они выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Одному оторвало стопу и перебило голень, у другого – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги», – рассказал Кириленко.

Оба доставлены в Волновахскую районную больницу. «Состояние здоровья одного раненого тяжелое, другого – средней степени тяжести. Сейчас свою работу делают врачи. Держим за ребят кулаки и предоставляем всю необходимую помощь. Отдельно отмечу: трагедия случилась не в районе разведения сил. Прошу "экспертов" не искажать факты и не делать на этом дешевого пиара. Сейчас главное – помочь нашим военным и сохранить им жизнь», – уточнил губернатор Донетчины.

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