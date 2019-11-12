Зеленский обязан лично рассматривать обращения воинов с инвалидностью, – Верховный суд

Большая Палата Верховного Суда удовлетворила иск о признании противоправной бездеятельности президента Украины – председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-служба Верховного суда Украины.

Так, истец – участник войны с инвалидностью обратился к президенту Украины с обращением, в котором просил лично письменно сообщить ему о результатах проверки фактов, изложенных в поданном им ранее заявлении. Однако это обращение было передано аппаратом Администрации президента для рассмотрения в другой орган государственной власти.

«Большая Палата ВС пришла к выводу, что обращение лиц, указанных в ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об обращениях граждан" должны рассматриваться руководителями государственных органов лично. Указанный порядок касается и президента Украины. Такая позиция изложена в постановлении Большой Палаты ВС от 12 ноября 2019 по делу № 9901/21/19», – говорится в сообщении.

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