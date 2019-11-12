В Минске обсуждались модальности местных выборов в ОРДЛО, – Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик после встречи группы и ее рабочих групп в Минске сегодня, 12 ноября, отметил реализацию мер, предусмотренных решением ТКГ о разведении сил и средств на трех пилотных участках на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Сайдика по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции, распространенном его офисом, пишет «Интерфакс – Украина» .

Сайдик также призвал стороны конфликта и далее с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам. «Как известно, 9 ноября стороны начали возобновленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же самый день, а Украинская сторона – вчера, 11 ноября. СММ ОБСЕ ожидает официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее завтрашнего дня. Также не позднее, чем завтра, в районе Петровского должны начаться работы по разминированию», – сказал Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также отметил, что на участке разведения в Станице Луганской (Луганская обл.) успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец. Завершение работ планируется до конца этого месяца.

На участке же разведения в Золотом (Луганская обл.) в настоящее время ведутся работы по разминированию. «Я призываю стороны и далее с полной ответственностью отнестись к выполнению обязательств, предусмотренных Рамочным решением ТКГ о разведении сил и средств. Это является важным фактором для укрепления взаимного доверия с целью мирного решения конфликта на востоке Украины», – говорится в заявлении Сайдика.

Он сообщил, что все эти вопросы, а также общая ситуация безопасности в зоне конфликта были в центре внимания ТКГ и рабочей группы по безопасности.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ также проинформировал, что экономическая рабочая группа сегодня обсуждала вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи Vodafone Ukraine, выплаты пенсий, а также экологии. «В центре внимания дискуссий в политической рабочей группе сегодня были вопросы реализации "формулы Штайнмайера". В этом контексте также обсуждались модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», – проинформировал Сайдик.

Напомним, что, как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в «Нормандском формате» на высшем уровне.

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