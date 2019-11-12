КПВВ Донетчины: Какие товары пытаются перевозить через линию разграничения

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 11 ноября, пограничники пресекли три попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на сумму почти 40 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Краматорского и Донецкого отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" помешали трем попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил», – сказано в сообщении.

В частности, по данным Госпогранслужбы, через линию разграничения пытались провезти комплектующие к компьютерной технике, одежду и сигареты на общую сумму почти 40 тыс. грн.

Уточняется, что товары были изъяты представителями ГФС для принятия соответствующего правового решения.

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