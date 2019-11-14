Статус Донбасса: Эксперт рассказал, что может помешать Нормандской встрече

Вопрос о будущем статусе Донбасса может стать препятствием для нового саммита «нормандской четверки». Такое мнение высказал политолог-международник Владимир Воля, передает «Слово і Діло».

По словам эксперта, если учесть итоги телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным, именно вопрос статуса Донбасса Кремль выделил среди других, касающихся реализации Минских соглашений.

Политолог не исключил, что Россия хочет, чтобы по итогам нового саммита Украина была вынуждена закрепить на постоянной основе в Конституции широкую автономию для Донбасса. Соответственно, добавил он, Российской Федерации нужно, чтобы этот особый статус соответствовал параметрам, изложенным после п. 13 указанных соглашений.

При этом эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский однозначно высказался как против самой широкой автономии, на которой настаивает РФ, так и против закрепления какого-то особого статуса Донбасса в Конституции на постоянной основе.

«Кремль добивается от Германии и Франции, чтобы руководства обеих стран оказывали давление на Украину, рассчитывая таким способом достичь выгодного для РФ статуса Донбасса. Кроме того, в Москве также пытаются внести элемент напряжения в отношениях между Берлином, Парижем с одной стороны и официальным Киевом с другой стороны», – уточнил Воля.

Он предположил, что, несмотря на такие обстоятельства, сегодня возможны два варианта. «Из-за разногласий по поводу статуса региона саммит лидеров государств "нормандской четверки" или будет долго готовиться, или будет отложен на неопределенный срок», – подытожил политолог-международник Владимир Воля.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Также, 12 ноября, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в «Нормандском формате» на высшем уровне.

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