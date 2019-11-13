ООН и ОБСЕ: Эксперт сравнил их возможности в контексте Донбасса

В урегулировании конфликта на Донбассе возможности ОБСЕ ограничены, а у ООН есть варианты. Такое мнение высказал глава ОО «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

«Я очень скептически отношусь к возможностям ОБСЕ решать вопросы мира и безопасности. Это не ее "хлеб" и никогда им не был», – сказал он.

«Мы знаем ОБСЕ как достаточно эффективную организацию с точки зрения наблюдения за выборами, подсчетом голосов и признания этих выборов – соответствуют ли они демократическим европейским традициям или нет. Это – да, но обеспечивать мир на какой-то территории – это абсолютно не их проблематика, нет у них такого механизма, ни каких-то политических рычагов, которые есть у ООН», – заявил Хандогий.

Дипломат напомнил, что право вето России в ООН можно обойти, в частности в вопросе введения миротворцев на Донбасс: «Есть Генеральная Ассамблея ООН, которая была придумана специально для того, что когда члены Совета безопасности ООН злоупотребляют своим правом вето, тогда вопрос войны и мира передается в Генеральную Ассамблею ООН, где должны приниматься решения, аналогичные тем, которые бы принимались Совбезом ООН, но не принимаются, потому что какая-то из стран среди постоянных членов ветирует его».

Эксперт также заявил, что переговоры в Нормандском формате не принесли и не принесут кардинально важных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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