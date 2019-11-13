Сотрудница Офиса президента вымогала 300 тыс. долл. взятки, – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во вторник, 12 ноября, разоблачили и задержали по подозрению в получении взятки участников организованной преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долл. США с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины"», – говорится в сообщении.

«Руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу – экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США», – заявили в НАБУ.

В ведомстве добавили, что лица задержаны в соответствии с ст.208 УПК Украины. В отношении них проводятся неотложные следственные действия с участием СБУ и решается вопрос сообщения о подозрении.

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