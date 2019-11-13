Болельщики «Шахтера» выбрали лучшего игрока клуба в октябре

Завершилось голосование болельщиков за лучшего игрока «Шахтера» в октябре, сообщает пресс-служба «горняков».

В опросе на официальных страницах клуба в соцсетях приняли участие 5 964 болельщика. Футболистом месяца стал полузащитник команды Тарас Степаненко (1 954 голоса). Совсем немного от победителя отстал голкипер Андрей Пятов с символичными 1 936 баллами. Далее следуют Тайсон (1 218), Исмаили (541) и Николай Матвиенко (315).

«Выбор стал для меня неожиданностью. Но я благодарен за признание болельщиков и за то, что они не только видят труд атакующих игроков, но и ценят усилия тех, кто выполняет черновую работу. Наверное, в октябре лучшим оказался поединок с "Аталантой", в котором мы добыли важную победу. Вообще же месяц был непростым: много сложных и эмоционально напряженных матчей, встречи с киевским и загребским "Динамо" шли подряд и отняли немало сил. Но мы миновали этот период, справились и надеемся, что дальше будет только лучше!», – сказал Тарас Степаненко.

В октябре Тарас Степаненко принял участие в 6 матчах «горняков» (1 гол и 1 ассист).

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