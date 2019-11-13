В «ЛНР» произошло два ДТП с пострадавшими

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области в понедельник, 11 ноября, произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что одна из аварий произошла на одной из улиц Должанска (до переименования – Свердловск). «Гражданин 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21150 совершил наезд на пешехода, гражданина 1985 года рождения. В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Свердловскую городскую больницу», – говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло в пос. Кошары в Антрацитовском районе. «Гражданин 1954 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Антрацитовскую городскую больницу», – заявили в «полиции».

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