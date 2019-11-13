На Донбассе попал под обстрел беспилотник ОБСЕ

На Донбассе 11 ноября попал под обстрел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 12 ноября.

Сообщается, что инцидент произошел возле н.п. Металлист.

«11 ноября, находясь на автодороге Н21, примерно в 3 км к юго-западу от Металлиста, и осуществляя полет мини-БПЛА, наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 600–800 м к северо-западу; по оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал приблизительно в 1,2 км к северо-западу от позиции патруля СММ. Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район», – сказано в отчете.

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