В «ДНР: В Макеевке горела многоэтажка

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 13 ноября, горела одна из квартир в многоэтажном доме, есть жертвы. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«Макеевка, Горняцкий р-н, микрорайон Зеленый, квартира на девятом этаже девятиэтажного дома – пожар. В результате пожара погиб мужчина, 1964 года рождения. Пожаром уничтожено: вещи, бывшие в употреблении, на площади 6 кв. м. Причина пожара устанавливается», – сказано в сообщении.

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