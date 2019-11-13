На Донбассе на мине подорвался командир бригады Коростелев

Комбриг 128-й бригады Евгений Коростелев проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое (Донецкая обл.) в составе небольшой группы военнослужащих. Они направлялись из одного взводного опорного пункта в другой, когда подорвались на мине. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

«В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и младший сержант, который его сопровождал. Евгений нашел силы подать знак, где он находится, его вынесли, эвакуировали в ближайшую городскую больницу. Коростелев получил тяжелые ранения обеих ног. Характер подрыва указывает на минно-взрывную травму. Врачи прилагают все усилия», – написал Бутусов.

128 бригада стоит в зоне разведения войск Богдановка – Петровское.

Как сообщалось ранее, возле Новотроицкого (Донецкая обл.) двое военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

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