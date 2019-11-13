Сводка из зоны ООС за 12 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили двое военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ осуществили 9 обстрелов:
- у Песок – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Верхнеторецкого – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- у Славного, Березового и Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Марьинки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- у Тарамчука – из СПГ и подствольных гранатометов;
- неподалеку от Пищевика – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 6 обстрелов:
- у Хутора Вольного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из СПГ и автоматических гранатометов;
- вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
С начала этих суток НВФ один раз обстреляли позиции ВСУ в зоне ООС.
- неподалеку Новотошковского противник вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь нет.
В «ДНР» заявили о 15 обстрелах своих позиций в районе Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина), Гольмовского, Спартака, Донецка (терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловки, Петровского, Пикуз (до переименования Коминтерново), Ужовки (до переименования Ленинское). Уверяют, что применялись минометы 82 мм, РПГ/СПГ, БТР/БМП, зенитные установки, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.
В результате обстрела Гольмовского зафиксировано повреждение фасада, кровли, а также остекления жилого дома по адресу ул. Степана Бабия, 52.
В «ЛНР» сообщили о двух случаях нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подвергся район села Калиновка. Огонь велся из 82-мм минометов.
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