Ситуация в пунктах пропуска утром 13 ноября: Проезда ожидали 220 авто

Сегодня утром, 13 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9240 человек и 1035 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8125 человек и 1335 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7980 человек и 1425 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3745 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 670 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 35/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/10;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «7:06. "Каргилл" – Марьинка. Машин – как всегда на спуске, льгота почти также (машины стоят в 3-2 ряда), пеших 60-70 человек»;

Egor: «7:19. И орлы елочкой на левой обочине»;

Вовка: «7:45. "Каргилл" в Украину. Льгота 45 машин. Обычная 15 авто на мост (почти на спуске)».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«V»: «8:31. Еленовка. В Мариуполь от магазина».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «7:07. Октябрь в Мариуполь, основная на мостике. Наверху, кто ездит, тот знает»;

«Администратор»: «8:19. Октябрь – Гнутово. Основная до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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