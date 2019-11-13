В РФ заявили, что размещение Нацгвардии Украины на участках отвода сил неприемлемо

Заявления о необходимости размещения на участках разведения сил на Донбассе полиции и Нацгвардии Украины неприемлемы. Об этом заявил по итогам заседания контактной группы в Минске полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

«Представляются неприемлемыми прозвучавшие в СМИ заявления о необходимости размещения на участках разведения формирований полиции и Национальной гвардии Украины. Раньше такого рода заявления выдвигали украинские радикалы, сейчас они звучат от вполне официальных лиц», – сказал Грызлов.

Напомним, в МВД заверили, что полиция сможет контролировать линию разграничения.

Как сообщалось ранее, «главы» «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин одновременно заявили о «зеркальных мерах» и «невозможности процесса разведения сил на новых участках» в случае появления украинской полиции и Нацгвардии на участках разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого. Так в «республиках» прокомментировали слова временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

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