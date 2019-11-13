В ОРДЛО передали более 14 тонн гуманитарной помощи

Жителям временно неподконтрольного украинскому правительству Донбасса передали 14,4 тонны гуманитарной помощи от Организации объединенных наций. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что для жителей отправили строительные материалы.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 14,4 тонны», – говорится в сообщении.

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