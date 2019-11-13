Из «ДНР» передали тело погибшего пленного солдата ВСУ

На линии разграничения между временно неподконтрольным украинскому правительству Донецком и Марьинкой представители незаконных вооруженных формирований передали украинской стороне тело мертвого мужчины, сообщает ТСН.
Представители НВФ утверждают, что это военнослужащий, который попал в плен в мае 2019 года.Он погиб в камере, где его держали.
Кому на самом деле принадлежит тело, еще следует окончательно установить, ведь, по словам офицеров гражданско-военного сотрудничества, его передали без одежды, без личных вещей и без документов.
Как сообщалось ранее, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в СИЗО повесился пленный украинский военный.
Напомним, в штабе операции Объединенных сил заявили, что 8 украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое (Донецкая обл.), ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную украинским властям территорию, где их задержали участники незаконных вооруженных формирований.
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