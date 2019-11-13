Футболисты «Шахтера» отправились в сборные

Во время паузы в чемпионате футболисты ФК «Шахтер» отправились в сборные своих стран. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Национальной сборной Украины помогут вратарь Андрей Пятов, защитники Сергей Болбат, Сергей Кривцов и Николай Матвиенко, полузащитники Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка. Также ранее вызов получили Марлос и Жуниор Мораес, однако они пропустят спарринг с Эстонией (14 ноября в Запорожье) и отборочный матч Евро-2020 с Сербией (17 ноября в Белграде) из-за травм. А Тарас Степаненко дисквалифицирован после удаления в поединке с португальцами.

Давид Хочолава получил приглашение в сборную Грузии для подготовки к отборочному поединку чемпионата Европы со Швейцарией (15 ноября, Санкт-Галлен) и выездной товарищеской встрече с хорватами (19 ноября, Пула).

Додо получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии, которая примет участие в международном турнире в Испании. 14 ноября «селесао» встретятся со сборной США, а в противостоянии Аргентины и Чили определится их второй соперник.

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