Под лежачий камень вода не течет: Эксперт о миротворцах на Донбассе

Украинским властям не нужно зацикливаться на Минских соглашениях и бояться вето России в Совбезе ООН по введению миротворцев на Донбасс. Такое мнение высказал глава ОО «Украинская ассоциация внешней политики», чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Хандогий.

«Под лежачий камень вода не течет. Повторять как мантру, что Минским договоренностям нет альтернативы... Правильно, нет альтернативы, потому что никто не предложил никакой альтернативы. Я не за то, что нужно их выбросить на мусорник. В принципе, вопросы, перечисленные в Минских договоренностях нужно решить, чтобы установить мир, но, если говорить о последовательности шагов и других нюансах, уже давно надо было над этим работать и их дополнять более логическими», – сказал он.

«Мы помним, когда они принимались и "Минск-1", и "Минск-2". В ситуации, когда были активные боевые действия. Украине они крайне нужны были, чтобы остановить активную фазу конфликта, но потом не надо было держаться за них как за священную корову – "не трогайте Минские договоренности"», – продолжил Хандогий.

По его мнению, Украине нужно было давно подать свой вариант резолюции в Совет безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс. «Почему за наши два года в Совете безопасности ООН не внесли ни одной резолюции? Да, получите вето России, да 5 вето получите. Нет: "Нам там старшие товарищи сказали: "Сидите, мы там за вас т-т-т". Мы можем все, что угодно говорить, но резолюцию о миротворцах внесла Россия. Она для нас неприемлема – прекрасно, так внесите альтернативу!», – заявил эксперт.

«Есть такой механизм: когда вносится резолюция, зная, что она будет ветирована, но при этом создается критическая масса негатива против того или иного государства, когда всем очевидно, что блокируются абсолютно нормальные резолюции. И только потому, что какое-то ядерное государство видит в этом какую-то угрозу его геополитическим интересам оно их ветирует. Но тогда бы у нас была бы очень нормальная аргументация, которую мы могли бы всему миру показать. У нас же нет аргументов. Мы гипотетически говорим, что Россия заветирует. Так давайте, чтобы она ветировала», – подытожил дипломат.

Хандогий также считает, что переговоры в Нормандском формате не принесли и не принесут кардинально важных результатов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: