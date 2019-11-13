Россия требует, чтобы Украина закрепила в Конституции особый статус Донбасса. Об этом заявил член делегации РФ Борис Грызлов, передает «Интерфакс-Украина».

«Для полноценного введения в действие особого статуса… требуется его закрепление в Конституции», – сказал Грызлов.

Кроме того, Грызлов настаивает на том, чтобы украинские власти начали прямые переговоры с незаконными вооруженными формированиями«ДНР» и «ЛНР».

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требовала от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила этот документ, который является новым условием РФ для проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть КПВВ в Счастье (Луганская обл.).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: