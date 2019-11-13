В «ЛНР» горел заброшенный дом, есть жертвы

В неподконтрольном украинским властям Сорокино (до переименования – Краснодон, Луганская обл.) в результате пожара в заброшенном доме погиб 61-летний мужчина. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло утром 12 ноября в доме на ул. Красных Партизан. «Во время тушения в одной из комнат на диване было обнаружено значительно поврежденное огнем тело мужчины, которого соседи опознали как своего родственника. Накануне трагедии они видели его сидящим на лавке возле дома. Загорание ликвидировано в 8:56. Огнем уничтожена комната на пл. 9 кв. м, перекрытие на пл. 2 кв. м, личные вещи на пл. 3 кв. м», – говорится в сообщении.

«О погибшем стало известно, что ни жилья, ни работы он давно не имел, вел асоциальный образ жизни, выпивал. Дом, в котором он умер, пустовал уже лет 10, и в нем периодически находили временный приют маргинальные личности. Предполагаемая причина загорания – неосторожность погибшего при курении», – заявили в «МЧС ЛНР».

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