Миссия МВФ возобновит свою работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев в четверг, 14 ноября, для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования. Об этом сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, передает «Интерфакс-Украина».

«Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ», – заявил Люнгман.

Ранее сообщалось, что министр финансов Украины Оксана Маркарова и исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам Валдис Домбровскис договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи, который Украина может получить еще до конца года.

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