Миссия МВФ возобновит свою работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев в четверг, 14 ноября, для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования. Об этом сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, передает «Интерфакс-Украина».
«Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ», – заявил Люнгман.
Ранее сообщалось, что министр финансов Украины Оксана Маркарова и исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам Валдис Домбровскис договорились о плане действий относительно второго транша макрофинансовой помощи, который Украина может получить еще до конца года.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Нацбанк рассчитывает на соглашение с МВФ и очередной транш
- Валютный прогноз: продолжит ли гривна укрепляться в 2020 году
- У Украины еще есть шанс получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в этом году, – Маркарова
- Миссия МВФ вернется в Украину: Стало известно, что будут обсуждать
- МВФ дал прогноз, насколько уменьшится население Украины за пять лет
- МВФ включил Украину в группу стран, которые развиваются
Комментарии