Через КПВВ «Станица Луганская» пытались пронести почти 3 млн грн

Оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил совместно с военнослужащими пограничной службы на КПВВ «Станица Луганская» прекращены очередные две попытки ввоза с неподконтрольной территории значительных сумм наличных средств. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, 12 ноября при осмотре вещей жителя Луганской области 1985 года рождения, который пешком пересекал КПВВ из города Луганска в Станице Луганской, в скрытом двойном дне рюкзака обнаружены два миллиона гривен.

В этот же день другой 43-летний житель Луганской области попытался с предотвращением контроля перенести через КПВВ с неподконтрольной территории еще 745 тыс. гривен наличных.

«В обоих случаях для принятия решения согласно действующему законодательству немедленно проинформированы сотрудники СБУ и отдел Национальной полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области», – говорится в сообщении.

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