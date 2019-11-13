За сутки на Донетчине выявили 32 взрывоопасных предмета

За минувшие сутки, 12 ноября, пиротехники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили 32 взрывоопасных предмета. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«12 ноября работы по очистке местности проводились в Волновахском, Бахмутском, Марьинском, Ясиноватском районах и в городах Торецк и Марьинка. В результате проведенных работ была обследована территория площадью 5,45 га и было изъято 32 взрывоопасных предмета, а именно: 19 минометных мин, 9 артиллерийских снарядов и 4 гранаты, которые были изъяты для дальнейшего обезвреживания установленным способом», – рассказали в ГСЧС.

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