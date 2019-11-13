НВФ обстреляли предприятие в Новолуганском (Фото)

ООО «Бахмутский аграрный союз» (Бахмутский район, Донецкая обл.) попало под обстрел. Об этом сегодня, 13 ноября, со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра координации и контроля (СЦКК) сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В частности, 9 ноября 2019 года со стороны ВФ РФ по направлению Доломитное – Новолуганское осуществлен обстрел территории ООО "Бахмутский аграрный союз" с применением оружия различного типа, в том числе РПГ-7 и СПГ-9М», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательной группой «Светлодарск» украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация по факту обстрела территории предприятия, расположенного в пределах населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

Зафиксирована хвостовая часть от выстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения для содержания животных и хвостовая часть от выстрела РПГ-7 на обочине технического проезда в цех воспроизводства поголовья.

Вследствие обстрелов разрушений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.

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