Названы цены на елки к Новому году

Украинские лесники объявили о продаже новогодних елей, сосен и даже их веток. Правда, речь идет пока что о продажах новогодних деревьев оптовикам. Об этом сообщил спикер Госагентства лесных ресурсов Валентин Колечкин в комментарии «Сегодня».

«Как показывает статистика прошлых лет, в Украине накануне новогодних праздников реализуется около 500-600 тыс. елей и сосен. Кроме того, мы готовы реализовать около 3 млн деревьев без ущерба окружающей среде», – сказал Колечкин.

По его данным, всего на плантациях лесничеств растет около 15 млн таких деревьев.

Также стали известны минимальные цены на новогодние деревья. По данным лесничеств, набор из 6-7 веток обойдется от 63 до 75 грн, сосна высотой от 1,5 до 2 метров будет стоить около 144 грн, такая же ель обойдется в 160 грн. Оптовые продавцы при этом уточняют, что в рознице деревья будут гораздо дороже, потому что в их цену закладывается ожидаемая прибыль, расходы на транспортировку, аренду торговой площадки.

«Например, в Киеве пушистая сосна стандартной высоты до 2 метров будет дотягивать и до 500 грн. Высокие ели и сосны категории люкс будут дотягивать до 1-1,5 тыс. грн. Ели такой же высоты будут стоить примерно столько же. В последнее время популярностью пользуются собранные из еловых веток деревья на подставке. Их цена в этом сезоне будет составлять примерно до 200 грн. В регионах, конечно, цены будут ниже», – рассказал один из предпринимателей, занимающийся оптовыми закупками сосен и елей.

По его словам, елочные базары в Украине откроются ориентировочно с 14 декабря.

В маркетах крупных торговых сетей уже стартовали продажи искусственных новогодних деревьев и украшений. Самое маленькое искусственное дерево высотой 50 см стоит около 100 грн, за высокое (около 3 м) продавцы просят более 10 тыс. грн.

Ежегодно в Украине появляются сотни предложений по аренде живых деревьев, растущих в емкостях, а также предложения аренды искусственных деревьев. Как правило, такая услуга обходится до 500 грн на время новогодних праздников. Кроме того, сейчас предприниматели предлагают в аренду искусственные сосновые веточки. Цена аренды каждой из них – 17 грн.

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