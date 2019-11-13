В Донецке мужчина забил до смерти пожилую мать

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержан местный житель, который до смерти избил свою 86-летнюю мать. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Кировском районе города. «53-летний ранее неоднократно судимый местный житель в ходе конфликта нанес лежачей матери несколько ударов кулаками в область туловища и головы. От полученных травм женщина скончалась. Причиной смерти стала закрытая травма головы с кровоизлиянием, множественные двусторонние переломы ребер», – говорится в сообщении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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