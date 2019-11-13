Акции протеста: На Донетчине горняки перекрыли дороги, на Луганщине отказываются подниматься на поверхность (Фото)

Сегодня, 13 ноября, на Донбассе начались акции протеста горняков.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец, в Луганской области в ГП «Первомайскуголь» 6 горняков шахты «Тошковская» и 13 горняков «Карбонит» 4-й смены отказались подниматься на поверхность и начали акцию протеста в подземных условиях. «Требование одно – погашение задолженности по заработной плате. На сегодня общая задолженность на госпредприятии составляет 244, 44 млн грн.», – написал он напомнив, что 45 горняков шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» со вчерашнего дня протестуют под землей.

При этом Мирнограде (Донецкая обл.) горняки перекрыли ул. Соборную и Центральную, которые находятся рядом с админзданием ГП «Мирноградуголь». Они также требуют выплаты долгов по зарплате.

«Независимый профсоюз горняков Украины объявляет национальный коллективный трудовой конфликт с министерством энергетики и защиты окружающей среды с единственным требованием – немедленно выплатить шахтерам задолженность по заработной плате, которая сформировалась по состоянию на 13 ноября 2019 года и недопущения подобной этой ситуации в будущем», – заявил Волынец.

Фото: Сайт Мирнограда и Покровска

Как сообщалось ранее, 31 октября парламентарии внесли изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» – документом предусматривалось выделение 1 млрд грн для выплаты зарплаты шахтерам. Но средства к горнякам так и не поступили.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект № 2283 с изменениями в государственный бюджет на 2019 год, согласно которым предусмотрено выделение 1 млрд грн на финансирование государственных шахт и выплату их работникам задолженности по зарплате.

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