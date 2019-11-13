В России запретили чешскую неправительственную организацию «Человек в беде»

В России запретили работу чешской неправительственной организации «Человек в беде» («People In Need»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

«12 ноября 2019 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация "Člověk v tísni, o.p.s" ("People In Need", "Человек в беде") (Чешская Республика)», – говорится в сообщении.

«Организация включена в перечень в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 г.», – заявили в Минюсте.

Напомним, чешская неправительственная организация «Человек в беде» была создана в 1992 году группой военных корреспондентов для оказания гуманитарной и правовой помощи местному населению в зоне военных конфликтов. В 2000-2005 году «Человек в беде» работала в Чечне, но после этого ей не продлили аккредитацию. С начала боевых действий на Донбассе организация «Человек в беде» доставляла гуманитарную помощь жителям востока Украины. В 2016 году в «ДНР» запретили ей работать на неподконтрольной украинским властям территории, но организация продолжила доставлять туда гуманитарную помощь.

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