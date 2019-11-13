На Донетчине обеспечили жильем 100 детей-сирот

В Донецкой области обеспечили жильем 100 детей-сирот. Об этом сегодня, 13 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
«100 единиц жилья для детей-сирот приобрели в этом году за счет областного и местного бюджетов. Больше всего – в Мариуполе (34 квартиры), 10 – в Краматорске, 9 – в Лимане, 6 – в Бахмуте, 5 – в Славянском районе, по 4 – в Доброполье и Покровске, по 3 – в Константиновке, Волновахском и Бахмутском районах, по 2 – в Авдеевке, Мирнограде, Селидово, Угледаре, Марьинском, Покровском, Добропольском районах, по 1 – в Ясиноватском и Никольском районах, а также в Северской, Андреевской и Соледарской ОТГ», – написал он.
«Из областного бюджета на это потратили 14 млн 1 тыс. грн, столько же поступило из местных бюджетов», – добавил Кириленко.
Напомним, в этом году Министерство социальной политики Украины планирует обеспечить жильем более 1 700 детей-сирот и, детей, лишенных родительской опеки.
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