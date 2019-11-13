В зоне ООС нашли нелегальную АЗС (Фото)

В Великой Новоселке (Донецкая обл.) пресечена деятельность незаконной АЗС. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что на АЗС осуществляли реализацию дизельного топлива, сжиженного газа и бензина без соответствующих разрешительных документов, лицензий, а также документов происхождения этих горюче-смазочных материалов.

По факту обнаружения правонарушения, оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины описано 21 800 литров топлива (бензина марок А-92, А-95 и дизтоплива) ориентировочной стоимостью 617 тыс. гривен. Кроме того, обнаружено около 8400 литров сжиженного газа, ориентировочной стоимостью 101 тыс. гривен и оборудование АЗС (ориентировочная стоимость 800 тыс.грн.)

Всего описано товарно-материальных ценностей на сумму более 1,5 млн грн.

По факту выявленного правонарушения составлен административный протокол. Административные материалы будут направлены в суд для решения вопроса по существу.

Ответственность предусматривает наложение штрафа в размере до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов правонарушения.

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