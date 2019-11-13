На Донетчине мужчина угрожал расправой матери и напал на полицейского

В с. Звановка (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) мужчина угрожал расправой матери и напал на приехавших на место происшествия правоохранителей. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от жителя села о том, что его сын, который имеет психические расстройства, агрессивно себя ведет с матерью. Женщина была вынуждена спрятаться от него у соседей.

Когда на место прибыл наряд полиции, 39-летний мужчина оказал сопротивление.

«Он бросился на правоохранителей с тяпкой. Один из напарников сделал предупредительный выстрел вверх. Однако злоумышленник не отреагировал и ранил тяпкой полицейского. После этого подозреваемый закрылся в доме. В действие была введена полицейская операция, во время которой мужчина был задержан с привлечением спецподразделения КОРД», – рассказали в полиции.

Полицейскому и мужчине была оказана медицинская помощь.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания в специализированном лечебном учреждении.

По факту нападения на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений).

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!