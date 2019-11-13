В «ЛНР» жителя Луганска приговорили к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Житель временно неподконтрольного украинскому правительству Луганска М.Ю Коротких был приговорен «верховным судом ЛНР» к 12 годам заключения за «государственную измену». Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «МГБ ЛНР».

39-летнего луганчанина обвинили в том, что он якобы «занимался шпионажем и оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности республики», «принял участие в качестве активного исполнителя в реализации оперативного замысла СБУ по дискредитации сотрудника МГБ ЛНР» и «склонил к сотрудничеству с СБУ военнослужащего народной милиции ЛНР».

«Коротких М.Ю. был завербован сотрудником иностранной разведки при пересечении украинского КПВВ "Станица Луганская". Ему присвоили псевдоним "Призрак" и определили личные встречи в качестве вида конспиративного обмена информацией», – говорится в сообщении.

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