В Киеве проходит международный форум о реинтеграции Донбасса

В Киеве начал работу форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, на открытии форума рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко.

«Работа идет, и она синхронизируется по разным направлениям. Очередное заседание рабочей группы комиссии по правовым реформам также было посвящено рассмотрению конкретных законов и законодательных актов, которые касаются этой проблематики, в частности одного из важных компонентов – проблемы переходного правосудия в Украине», – сказал он.

«Важно отметить: у нас нет ни одного дискриминационного или фильтрационного подхода. Мы хотим услышать все мнения – удобные или неудобные. Мы не ищем конформизма, мы ищем возможности через диалог достигнуть общего видения, чтобы по-настоящему реинтегрировать в цивилизованное, демократическое, мирное украинское общество территории, которые сегодня охвачены вооруженным конфликтом», – продолжил Павличенко.

По его словам, организация СivilM +*, в которую вошли эксперты из Германии, Франции, Польши, Украины и России, учредило специальную платформу для обсуждения законодательных инициатив в сфере реинтеграции Донбасса. «Тут присутствуют эксперты, специалисты и непосредственно те, кто являются свидетелями тех событий, которые происходят на востоке Украины и в оккупированном Крыму, и они имеют свои видения и рекомендации, которые будут внесены и обсуждены», – отметил правозащитник.

* CivilM + – это независимая международная платформа гражданского общества, миссией которой является активное содействие объединению общественных организаций и других инициатив по восстановление отдельных районов Донецкой и Луганской областей как мирных, интегрированных и развитых регионов в составе Украины, при активном участии местного населения и людей, которые покинули регион из-за конфликта.

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