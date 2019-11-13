В «ДНР» задержали серийного поджигателя магазинов

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Чистяково (до переименования – Торез, Донецкая обл.) задержали серийного поджигателя магазинов. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «полиция ДНР».

Утверждается, что он причастен к поджогам двух магазинов.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след поджигателя, которым оказался 20-летний ранее судимый местный житель, страдающий психическим заболеванием», – говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина взломал двери и проник в магазин. В помещении у него возникло необъяснимое желание устроить пожар, он нашел картон и бумагу, поджег зажигалкой и бросил за прилавок. Спустя месяц от рук мужчины пострадал еще один торговый объект.

«Действия злоумышленника подпадают под санкции ч. 2 ст. 179 УК ДНР (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении.

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