Германия продолжит помогать Украине в реинтеграции Донбасса, – посол ФРГ

Германия продолжит помогать Украине в реинтеграции Донбасса и в сфере реализации реформ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, на открытии форума о реинтеграции Донбасса рассказала чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Анка Фельдхузен.

«Я приехала из Золотого, где увидела всю безнадежность, как уже 5 лет живут люди в непосредственной близи линии разграничения. Нужно улучшение условий жизни, люди просят сделать дороги, чтобы могла приехать скорая помощь», – сказала она.

«Реинтеграция начинается с уважения прав человека и общего видения будущего. Я сама из страны, которая страдала от разделения более 40 лет, и я знаю, о чем говорю. Географический раздел, физические барьеры несут большие угрозы реинтеграции. Я никогда не думала, что в своей жизни я увижу воссоединение Германии. Для меня это было чудом», – продолжила Фельдхузен.

По ее словам, немецкое правительство тяжело трудилось над воссоединением восточной и западной Германии, в частности, в вопросе соблюдения прав человека.

«Какой бы ни был результат этих дискуссий, Германия будет помогать вам на этом тяжелом пути, который мы начали 5 лет тому назад, когда мы вместе строили школы, предоставляли медицинскую помощь солдатам на фронте. Мы преданы тому, чтобы улучшить ситуацию на территории, которая пострадала от оккупации и конфликта. Мы считаем, что гуманитарная помощь может быть только частью общего комплексного усилия», – заявила посол Германии.

«Мы уже предоставили Украине 1,2 млрд евро помощи за эти годы. Ключевым является реформа децентрализации, а также реформа системы здравоохранения и приватизация. Мы встречались с важными представителями, которые этим занимались, и мы хотим помочь новому правительству двигаться по этим направлениям вперед. Мы верим, что процветающая стабильная демократическая Украина – это самый лучший антидот конфликту», – считает дипломат.

Напомним, сегодня в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта».

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