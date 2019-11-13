В Мариуполе проверили общественный транспорт (Фото)

В Мариуполе в рамках «Недели безопасности дорожного движения» инспекторы отдела безопасности дорожного движения вместе с представителями «Укртрансбезопасности» проводят усиленную проверку пассажирских транспортных средств. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Отмечается, что подобные мероприятия направлены на повышение уровня безопасности пассажиров. «На пороге зима, и с ухудшением погодных условий вероятность ДТП возрастает. Чтобы уменьшить риск повреждений пассажиров патрульные и представители "Укртрансбезопасности" проверили техническое состояние транспортных средств», – говорится в сообщении.

Также за период совместной отработки обнаружили 35 фактов нарушения Закона Украины «Об автомобильном транспорте», а также привлекли к ответственности перевозчиков, которые ввозили в город груз, превышающий допустимые весовые ограничения на сумму 1820 евро.

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