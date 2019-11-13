Жертвы войны на Донбассе: В Миссии ООН назвали новые данные

По меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц погибли в результате вооруженного конфликта на Донбассе за весь его период с 2014 года. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

Так, по данным Миссии, двое гражданских погибли и 10 получили ранения в октябре в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины. «Из них четверо (трое мужчин и женщина) получили ранения в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия; все – на территории, контролируемой самопровозглашенной "Донецкой народной республикой”. Двое гражданских (мужчина и женщина) погибли, а шестеро (трое мужчин, две женщины и мальчик) получили ранения в результате минных инцидентов и обращения со взрывоопасными пережитками войны. Двое погибли на территории, контролируемой правительством; четверо были ранены на территории, контролируемой "ДНР", и двое были ранены на территории, контролируемой "ЛНР"», – говорится в сообщении.

Всего с начала 2019 года в Миссии ООН зафиксировали 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых. «Это на 40% меньше, чем за тот же период 2018 года. Это – самое меньшее количество потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта», – отмечается в сообщении.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 137 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. По данным Датского Совета по делам беженцев (ДСБ), на Донбассе в октябре 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 2 человека, 17 – получили ранения.

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