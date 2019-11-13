Отдых на море и в лесу: На Донетчине почти втрое выросли поступления от турсбора

В Донецкой области почти втрое выросли поступления от туристического сбора. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского управления Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Донецкой области.

«За 9 месяцев 2019 года отдыхающие Донетчины оставили в регионе 2,3 млн грн туристического сбора, что почти втрое, или на 1,4 млн грн, больше прошлогодних показателей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, летом более привлекательными для жителей и гостей региона были курортные зоны Азовского побережья – это пополнило местный бюджет Мангушского района на 715 тыс. грн.

А сторонники отдыха в лесу оставили местным бюджетам Славянска, Лимана (до переименования – Красный Лиман) и Славянского района больше 683 тыс. грн турсбора.

Также уточняется, что в этом году изменились требования по уплате туристического сбора. Так, с 1 января стоимость проживания (ночевки) заменили на количество суток временного размещения. Еще определили понятия внутреннего (0,5% сбора) и въездного туризма (5% сбора).

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