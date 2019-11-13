На улицах Краматорска появятся радары TruCam

На улицах Краматорска появятся измерители скорости TruCam. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Батальон патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск 11 ноября проинформировал отдел транспорта, связи и энергетики Краматорского городского совета о необходимости установления новых дорожных знаков для соблюдения скоростного режима на отдельных улицах города», – говорится в сообщении.

По результатам анализа дорожной ситуации сотрудниками отделения безопасности дорожного движения батальона патрульной полиции, пришли к выводу, что в городе возросло количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), многие из которых – с пострадавшими. «Одним из самых главных факторов наступления тяжести последствий происшествий является превышение водителями скоростного режима. Поэтому были определены улицы, на которых чаще всего случаются ДТП», – уточняется в сообщении.

Так, это улицы Олексы Тихого, Танкистов, Дворцовая и бульвар Краматорский.

«Поэтому планируется, что до конца ноября отдел транспорта, связи и энергетики установит на указанных улицах соответствующие предупредительные знаки», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, патрульные используют TruCAM только с размещением дорожных знаков, предупреждающих о фото- и видеофиксации нарушений, в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

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