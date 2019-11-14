Для местных и переселенцев: На Луганщине ремонтируют пострадавшую от обстрелов амбулаторию (Фото)

В прифронтовом селе Валуйское (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.) строители планируют завершить к середине декабря ремонт пострадавшей от обстрелов амбулатории. Об этом сегодня, 14 ноября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Сегодня он проинспектировал ход ремонтных работ в Валуйской сельской амбулатории под Станицей Луганской на линии разграничения сторон. «В амбулатории уже полностью заменена кровля, заканчиваются работы по восстановлению и утеплению фасада здания, начаты внутренние ремонтные работы», – написал он.

По информации волонтера, Валуйский сельский совет – крупнейший в Украине. Здесь проживают около 10 тыс. человек, включая 2,5 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Сельский совет объединяет 5 населенных пунктов, в том числе 2 населенных пункта с ограниченным доступом – многострадальные села Сизое и Болотенное. На территории Валуйского сельского совета в ходе боевых действий было повреждено около 1 тыс. жилых домов, из них 80 – разрушены полностью. Здание амбулатории также пострадало в ходе обстрелов в 2014-2015 годах», – рассказал он.

1 октября данную амбулаторию посетил Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. В этот же день был подписан договор о выделении гуманитарной миссии «Пролиска» посольством Венгрии в Украине 20 тысяч евро для проведения ремонтных работ в амбулатории. «Ремонтные работы, согласно договора, должны быть закончены до конца текущего года, однако, строители на данный момент опережают график выполнения работ и рассчитывают полностью завершить восстановление амбулатории на две недели раньше запланированного срока, к середине декабря», – сообщил Евгений Каплин.

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