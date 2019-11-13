Евросоюз поддерживает процесс реинтеграции Донбасса, – посол ЕС

Европейский Союз продолжит поддерживать инициативы украинских властей в улучшении жизни людей, живущих в зоне конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 ноября, в ходе форума о реинтеграции Донбасса заявил посол Европейского Союза, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Украина сделала серьезные шаги на пути окончания войны, непростые шаги, и Евросоюз сделает ответные шаги. Мы не являемся напрямую стороной Минского формата, однако мы очень тесно общаемся с Германией и Францией – странами, которые участвуют в Минском формате. Франция и Германия принимают участие в формировании более широкой европейской политики касательно Украины и России», – отметил он.

«Политика по отношению к России следующая – эта политика зависит от отношения России к Украине и странам Восточного партнерства. Война [на Донбассе], которая забрала более 13 тыс. жизней, привела к тому, что Запад и Евросоюз сделал правильный выбор – однозначная поддержка Украины, ее суверенитета и территориальной целостности вместе с комплексным пакетом санкций», – заявил Маасикас.

Дипломат подчеркнул, что Европейский Союз является крупнейшим международным донором Украины, несмотря на возражения некоторых европейских политиков: «Более 15 млрд евро в виде грантов и кредитов было предоставлено ЕС с 2014 года Украине. Моя коллега из Германии перечислила существенный немецкий вклад, который дополняет 15 млрд евро от отдельных стран ЕС. ЕС поддерживает СММ ОБСЕ и стремится к увеличению своего влияния на востоке Украины».

«Евросоюз готов активно поддерживать усилия президента Зеленского по отношению к населению, живущему на территории конфликта – на неподконтрольных украинскому правительству территориях. Когда эта война закончится, когда конфликт будет разрешен, реинтеграция этих людей и территорий станет одним из ключевых вопросов для всей украинской государственности. Вопросом, возможно, на десятилетия», – резюмировал дипломат.

Напомним, сегодня в Киеве начал работу международный форум «Реинтеграция на Донбассе – улучшение гуманитарной ситуации и укрепление контактов между людьми в регионе конфликта».

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