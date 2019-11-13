«Еленовка. Очередь движется очень медленно»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «13:15. На 14:00 (по местному времени, – ред.) выезд из Горловки всего 40 машин. Пешая на 3 светильника 1/3 сетки. Около 80 человек».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Den: «10:30. "Каргилл" в Украину. Льготы ~ 40, основа на мосту ~90»;

Лилия: «11:46. На "Каргилле" в сторону Донецка основной 20 машин, льготы 9».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «10:40. Еленовка в сторону Мариуполя. Основная очередь стоит без движения»;

«Sharap»: «11:00. Только подъехал в Еленовку в сторону Украины. Перед полицией примерно 50-60 машин»;

Maksim: «11:00. Еленовка стабильно стоит за магазин»;

«Sharap»: «13:00. Стою в Еленовке уже 2 часа. Передо мной до полиции еще 30 машин. За мной тоже машин 30. Сегодня очередь движется очень медленно».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Dmitry: «12:47. На 13:50 (по местному времени, – ред.) в Октябре в сторону Украины 10 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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