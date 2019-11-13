В Славянске появился сквер семейного отдыха с библиотекой под открытым небом (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) торжественно открыли сквер семейного отдыха. Это проект-победитель бюджета участия. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Новый сквер находится в микрорайоне «Химик». В рамках проекта был оформлен вход аркой и заборчиком, установлена беседка с лавочками, арт-объект «Библиотека под открытым небом», обустроены клумбы и замощена дорожка в виде подковы.

На реализацию проекта из городского бюджета было потрачено 150 тыс. грн. Идея реализации проекта была поддержана во время общегородского голосования 737 голосами жителей громады.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: