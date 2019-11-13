В Славянске появился сквер семейного отдыха с библиотекой под открытым небом (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) торжественно открыли сквер семейного отдыха. Это проект-победитель бюджета участия. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
Новый сквер находится в микрорайоне «Химик». В рамках проекта был оформлен вход аркой и заборчиком, установлена беседка с лавочками, арт-объект «Библиотека под открытым небом», обустроены клумбы и замощена дорожка в виде подковы.
На реализацию проекта из городского бюджета было потрачено 150 тыс. грн. Идея реализации проекта была поддержана во время общегородского голосования 737 голосами жителей громады.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Бомбоубежища, школы и арки: В Славянске создали более 10 муралов (Фото)
- В Угледаре благоустроили бульвар на 11,6 миллионов (Видео)
- Много интересного: В ландшафтном парке «Клебан-Бык» можно пройти по экотропе «Сказочный лес» (Фото)
- Спустя 3 года: Что осталось от Аллеи переселенцев в Краматорске (Фото, видео)
Комментарии