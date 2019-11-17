«Посторонним вход запрещен»: Как живут переселенцы в сквоте под Одессой (Фото)

В пригороде Одессы, в селе Фонтанка, в здании бывшей школы-интерната, превращенном в сквот, продолжают жить переселенцы. В это здание, которое ранее было домом-интернатом для трудновоспитуемых, сейчас два входа. Один официальный с воротами и будкой с охранником – здание готовилось под застройку. Охрана раздражается, когда к переселенцам приходят гости. На дыре в заборе можно увидеть надпись «Посторонним вход запрещен».

По словам координатора переселенцев Елены Кулагиной, им удалось отвоевать ворота через 5 лет, после того как поселились. Теперь можно беспрепятственно завозить мебель, уголь.

Для жильцов здесь тариф на электроэнергию – промышленный. Получается в три раза дороже, чем обычным гражданам.

В первой квартире (бывшей комнатке для воспитанников интерната) – красота. Ковры, мебель, хозяйка за ноутбуком, но если присмотреться, то видно как эту страшную комнату пытались замаскировать под приличную квартиру. Всю мебель взяли по объявлениям «Отдам даром». Хозяйка с гордостью показала целый стеллаж с консервацией. «Вот из собственных теплиц!», – сказала женщина.

Теплицы – гордость переселенцев. Они круглый год обеспечивают огурцами, помидорами, перцами.

В одной из комнат проживают двое трехлетних двойняшек с мамой Марианной. Маленький улыбчивый Дима и Рита. Оба непоседы. Обогреваются сейчас они обогревателем, а раньше в сквоте часто болели – отопления не было и света тоже. «У них вся жизнь в статусе переселенцев. Дети войны. Вернутся в Луганскую область не планируем. Дети родились и не видели того дома. Мы отсюда уже никуда не поедем», – сказала Марианна.

Напомним, в поселке Фонтанка (Одесская обл.) полсотни переселенцев из Донбасса живут в четырехэтажном корпусе заброшенной школы-интерната. Они оплачивают тарифы за электричество как предприятие, провели коммуникации на деньги, накопленные из пенсий и небольших зарплат, частично сделали ремонт.

Источник: Одесский Курьер

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