Сельхозпроизводсва Луганщины получили более 45 млн помощи

На сегодня по государственным программам сельхозтоваропроизводители Луганской области получили помощь на сумму почти 45,7 млн гривен. Об этом сообщила заместитель директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Любовь Бескоровайная, передает пресс-служба ЛОГА.

Она отметила, что индекс объема сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2019 года составил 106,1%. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве – 8703 грн.

По словам Бескоровайной, с начала года закуплено 348 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 311,6 млн грн. Это 60 тракторов, 21 зерноуборочный комбайн и 267 единиц другой техники.

Она напомнила, что в этом году собран рекордный урожай озимой пшеницы – 1 млн 26,2 тыс. тонн при урожайности 37,8 ц/га. Таких показателей на Луганщине не было почти 30 лет. В 1990 году при урожайности 35,9 ц/га вал составил 1 млн 107,5 тыс. тонн, но это вместе с временно неподконтрольными украинскому правительству территориями.

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